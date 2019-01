Askerlik düşecek mi? Sorularının cevabı büyük merak konusu oldu. Bedelli askerlik celp dönemlerinin açıklanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dile getirdiği yeni askerlik sistemi ile ilgili gelişmeler an be an takip ediliyor. Son olarak Akar, askerlik 9 aya düşecek mi? şeklinde gelen sorulara önemli bir cevap vermişti. İşte detaylar...

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?

Bedelli askerlik yapmayan vatandaşların merakla beklediği askerlik 9 aya düşecek mi? Sorusu gündemden düşmüyor. Yeni askerlik sistemi ile askerlik süresi de düşecek. Uzun dönem askerliğin 9 ay olması Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından öne çıkanlar arasında fakat bunun daha da kısalması söz konusu olabilir. Ne zaman düşecek? sorularına yönelik ise Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak nihai kararıyla milyonlarca vatandaşa duyurulması bekleniyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili öncelikle şöyle bir bilgilendirmede bulundu, " Tek tip askerlik için çalışıyoruz, geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyoruz" dedi. Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ortak aldığı karar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, yeni askerlik sistemi ile ilgili köşesinde şu bilgilere yer verdi;

Askerlik hizmetini bedelli yapmak isteyenler ile yükümlü olarak tamamlamak isteyen gençlere farklı ekonomik ve sosyal imkânlar sunulacak.

En dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlik hizmeti boyunca "sigortalanması" olacak.

Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek.

Gençler askerde iken ailesine destek sağlanacak.

Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarına ilave yapılacak.

Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.

Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, "Her Türk asker doğar ama kaçar!" biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.



Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak. Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silah altında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.