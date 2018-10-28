Askerlik şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İlk kez 2. Abdülhamit zamanında 1886 tarihinde kurulan askerlik şubesi, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Teşkilatının en küçük birimidir. 1927 yılında 1111 Sayılı Askerlik Kanunuyla, Asal Teşkilatının temeli atıldı. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Askeralma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri hafta içi hergün mesaiye 08:30'da başlar. Öğle arası 12:00'dan 13:00'a kadar sürer. 13:00'da tekrar başlayan mesai, akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar devam eder. Askerlik şubeleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da +90 312 402 61 00'dır.

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