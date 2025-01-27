Askerlik Şubesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Askerlik Şubeleri Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?

Her yıl askerlik, sevk bilgileri, başvuru ve tecil gibi konularda bilgi almak isteyen birçok kişi şubelere başvurur. İşlemlerin yolunda gidebilmesi için şubelerin çalışma saatlerini bilmek oldukça önemlidir. Askerlik şubelerinin tümünde standart çalışma saatleri vardır. Peki askerlik şubeleri kaça kadar açık? Bu yazıda askerlik şubeleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm bilgilere erişebilirsiniz.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubesi çalışma saatleri aşağıda verilmiştir;

Hafta içi: 08.30 ve 17.30 arası

Öğle tatili: 12.30 ve 13.30 arası

Hafta sonu: Cumartesi ve pazar kapalı

ASKERLİK ŞUBESİ MESAİ SAATLERİ 2025

Askerlik şubesi mesai saatleri 2025 yılı içerisinde hizmet vermek isteyen asker adaylarının sıkça merak ettiği konuların başında gelir. Diğer yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da güncel olarak sunulan askerlik şubesi mesai saatleri, hafta içi 08:30 ve 17:30 arasıdır. Ancak askerlik şubeleri hafta sonları ve resmî tatil günlerinde açık değildir. Bunun yanında Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda askerlik şubelerinin mesai günleri dışında kalır. 2025 yılında işlemlerinizi planlarken askerlik şubelerinin kapalı olduğu zamanlara dikkat etmeyi düşünebilirsiniz.

ASKERLİK ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Peki askerlik Şubeleri kaçta açılıyor? Her bölgedeki açılış saati aynı mı? Askerlik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından oldukça önemlidir ve bu sürecin yönetildiği yerler ise askerlik şubeleridir. Asker adaylarının ilk başvuru yaptığı yerler olmaları nedeniyle oldukça önemli yerlerdir. Bu nedenle kişiler şubelerin çalışma saatlerini yoğun olarak araştırır. Askerlik şubesine sabah saatlerinde gelmeyi düşünüyorsanız bu şubelerin 08:30’da açıldığını söylemek mümkündür.

ASKERLİK ŞUBESİ KAÇTA KAPANIYOR?

Bunun yanında en sık merak edilen bir diğer soru ise “Askerlik Şubesi kaçta kapanıyor?” şeklindedir. Tıpkı açılış saati gibi kapanış saati de asker adayları tarafından yoğun olarak merak edilir. İşlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için birçok kişi erken gelir. Ancak yine de bazı kişilerin erken gelme olasılığı yoktur. Bu durumlarda kapanış saatine kadar başvuru yapılabilir. Askerlik şubeleri, saat 17:30 itibarıyla kapanış yapar ve bu saatten sonra gelen başvurular kabul edilmez.