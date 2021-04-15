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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Mayıs ayı Askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celp yerleri

Mayıs celp dönemi yaklaştıkça, tecilini bozduran ve askere gitmek için başvuran gençlerin gündemi askerlik yerleri oluyor. Mayıs celp dönemi için askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki, 2021 Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021? Mayıs ayı Askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celp yerleri

Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar e-devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testini yaptıracaklar.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nca 16 Nisan 2021 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

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