Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de
Askerlik görevini yerine getircek yükümlüler askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için sınıflandırma süreci devam ediyor. MSB duyurusunda göre ağustos dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları, e-Devlet ile temmuz sonunda belli olacak. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 31 Mayıs 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini gerçekleştirenler, ağustos askerlik yerlerini temmuz ayında öğrenecekler. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.
Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.
MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet’ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.
SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025
İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025
Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025