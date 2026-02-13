Başkent Ankara’da baraj doluluk oranı, yukarı yönde yükselişini sürdürüyor. Son günlerde kent genelinde hakim olan yağışların yer yer sağanak yağmur şeklinde görülmesinin ardından, barajlardaki su seviyesi yükseliyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel su yüzdesi ASKİ tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “Ankara 13 Şubat baraj toplam ve aktif doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...