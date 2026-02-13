Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 13 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç, barajlardaki aktif doluluk oranı yükseldi mi?

        13 Şubat Ankara baraj doluluk oranı: ASKİ verileri ile Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankara barajlarındaki su oranı, Şubat ayı boyunca etkili olan yağışlar sebebiyle yükselmeye devam ediyor. Başkente su sağlayan 10 barajın verileri, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından her gün güncelleniyor. Ankaralı vatandaşlar, ASKİ web sitesi üzerinden barajların toplam hacim, su miktarı ve su yüzdesi verilerine ulaşabiliyor. Peki, 13 Şubat 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 09:25 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:25
        1

        Başkent Ankara’da baraj doluluk oranı, yukarı yönde yükselişini sürdürüyor. Son günlerde kent genelinde hakim olan yağışların yer yer sağanak yağmur şeklinde görülmesinin ardından, barajlardaki su seviyesi yükseliyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel su yüzdesi ASKİ tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “Ankara 13 Şubat baraj toplam ve aktif doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        2

        13 ŞUBAT ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 13 Şubat 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 19,34 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 9,95 olarak ölçüldü.

        3

        ASKİ 13 ŞUBAT ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: yüzde 25,78

        Çamlıdere Barajı: yüzde 18,30

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 19,09

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 31,74

        Kargalı Barajı: yüzde 16,61

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 16,13

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 18,61

        Peçenek Barajı: yüzde 20,00

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
