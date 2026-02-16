Ankara barajlarının güncel su seviyesi araştırmaları hız kazandı. Haftanın ilk gününde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda, Ankara baraj doluluk oranı güncellendi. Ankara’nın içme su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “16 Şubat 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...