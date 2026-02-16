Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 16 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: ASKİ güncel verileri ile Ankara barajlarının su seviyesi ve aktif doluluk oranı yüzde kaç?

        Ankara 16 Şubat baraj doluluk oranı: ASKİ verileri ile Ankara barajlarındaki güncel durum

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara barajlarındaki son durumu paylaştı. Başkentte son günlerde artan yağışlarla birlikte içme su kaynakları olan barajlar dolmaya devam ediyor. Ankara'ya su sağlayan on barajdan üçünün su seviyesi yüzde 30'un üzerinde yer alıyor. Peki, 16 Şubat Pazartesi Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:39
        1

        Ankara barajlarının güncel su seviyesi araştırmaları hız kazandı. Haftanın ilk gününde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler doğrultusunda, Ankara baraj doluluk oranı güncellendi. Ankara’nın içme su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “16 Şubat 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        ASKİ 16 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 16 Şubat verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 21,92 seviyesinde kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 12,83 olarak ölçüldü.

        3

        16 ŞUBAT ANKARA BARAJLARININ SU SEVİYESİ

        Akyar Barajı: yüzde 31,45

        Çamlıdere Barajı: yüzde 20,07

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 26,72

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 37,11

        Kargalı Barajı: yüzde 17,53

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 21,93

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 22,13

        Peçenek Barajı: yüzde 20,80

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
