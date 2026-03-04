ASKİ 4 Mart baraj doluluk: Ankara barajlarının güncel su seviyesi belli oldu!
Ankara barajlarındaki son durum, Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Ocak ayından bu yana başkentte etkili olan yağışlar sayesinde, barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Ankara'nın su kaynaklarından olan Kargalı ve Kesikköprü Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 100 seviyesinde kaydedildi. Peki, ASKİ verileri ile 4 Mart 2026 Ankara baraj doluluk ve aktif doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
Ankara barajlarının güncel durumu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler ile belli oldu. Geçtiğimiz aylarda başkentte hakim olan sağanak yağmurlar doğrultusunda barajlardaki aktif su oranı yükselişini sürdürüyor. ASKİ verileri ile Ankara'ya içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda "4 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...
ASKİ 4 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 4 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,32 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,86 seviyesinde ölçüldü.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: yüzde 47,43
Çamlıdere Barajı: yüzde 23,23
Çubuk 2 Barajı: yüzde 41,70
Eğrekkaya Barajı: yüzde 47,88
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 34,89
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 33,33
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20