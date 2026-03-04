Ankara barajlarının güncel durumu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler ile belli oldu. Geçtiğimiz aylarda başkentte hakim olan sağanak yağmurlar doğrultusunda barajlardaki aktif su oranı yükselişini sürdürüyor. ASKİ verileri ile Ankara'ya içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda "4 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...