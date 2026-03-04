Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 4 Mart baraj doluluk: Ankara barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, yükseldi mi? Ankara barajlarında son durum

        ASKİ 4 Mart baraj doluluk: Ankara barajlarının güncel su seviyesi belli oldu!

        Ankara barajlarındaki son durum, Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Ocak ayından bu yana başkentte etkili olan yağışlar sayesinde, barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Ankara'nın su kaynaklarından olan Kargalı ve Kesikköprü Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 100 seviyesinde kaydedildi. Peki, ASKİ verileri ile 4 Mart 2026 Ankara baraj doluluk ve aktif doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 09:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara barajlarının güncel durumu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan veriler ile belli oldu. Geçtiğimiz aylarda başkentte hakim olan sağanak yağmurlar doğrultusunda barajlardaki aktif su oranı yükselişini sürdürüyor. ASKİ verileri ile Ankara'ya içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu kapsamda "4 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        ASKİ 4 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 4 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,32 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,86 seviyesinde ölçüldü.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: yüzde 47,43

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,23

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 41,70

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 47,88

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 34,89

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 33,33

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Trump bankaları suçladı
        Trump bankaları suçladı
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz