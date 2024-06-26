Aşkı bulmanın önündeki engeller: Farkında olmadan neleri sabote ediyorsunuz?
Aşkı bulmak, birçok kişinin hayatında önemlidir. Ancak, bazı insanlar bu arayışlarında sürekli başarısızlıkla karşılaşır. Peki, bu durumun arkasında neler yatıyor olabilir? İşte, bazı psikolog ve ilişki uzmanlarına göre aşkı bulamamanın çeşitli sebepleri ve bu engellerin nasıl aşılabileceği!
Birçok insan, hayatlarının belirli bir döneminde aşkı bulamamanın getirdiği hayal kırıklığını yaşar. İlişki kurmanın ve sürdürülebilir bir aşk bulmanın neden bu kadar zor olduğunu merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Aşkı bulma sürecinde yapılan hatalar, farkında olmadan kendimize koyduğumuz engeller ve bilinçaltı etkiler bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Haberimizde aşkı bulamamanın altında yatan sebepleri ve bu durumun nasıl değiştirilebileceğine dair bilgileri derledik. İşte, detaylar...
1. HAYATINIZDA AŞKA YER BIRAKMAMAK
Aşka hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani birisini sonsuza kadar sevmeye ve onunla birlikte olmaya hazırsınız. Ancak bu kişiyi bu gece görmeyeceksiniz çünkü işte kalacaksınız (tıpkı son birkaç gündür olduğu gibi). Ya da bu hafta sonu arkadaşlarınızla buluşacak ve onların sorunları hakkında konuşmalarını dinleyeceksiniz. Yani bu dünyada aşk dışında her şeyle meşgul olduğunuz için aşkı bulamıyor olabilirsiniz.
2. ÖNCEKİ İLİŞKİNİZİ HALA KAFANIZDA BİTİREMEMİŞ OLMAK
Yeni birisiyle tanışıp onu düşünmenize rağmen dışarı çıkmadan önce sadece ağlamak istiyormuşsun gibi hissediyorsanız bir sorununuz olabilir. Örneğin aşkı düşündüğünüzde eski sevgilinizin görüntüsü aklınıza gelebilir. Psikanalist Sigmund Freud’a göre geçmiş ilişkileri geçmişte bırakmadan önünüze bakamazsınız bu yüzden önceki ilişkinizi kafanızda bitirdikten sonra aşka açılmayı deneyebilirsiniz.
3. EVDE ÇOK FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK
Yorgunluk, kötü hava koşulları ve bunaltıcı kış mevsimi, günü içeride geçirmenin nedenleridir. Ayrıca izlenecek yeni birçok film ve okunacak kitaplar da evde kalmanızı sağlayabilir.
Ancak sürekli evde kalmak, örneğin hafta sonları ve tatil günlerinde bile her zaman bir bahane bulmanıza sebep olabilir. Bu yüzden evde zaman geçirmeyi azaltıp dışarıda yeni ortamlara girmek veya hobiler edinmek daha iyi olabilir.
4. GÖRÜNÜŞE DİKKAT ETMEMEK
Örneğin bir kafeye gittiğinizde bile garson veya oradaki herhangi bir müşterinin dikkatini çekebilirsiniz. Ancak kapüşonlu giyerek saçınıza önem vermeden dışarı çıkarak başka insanların ilgisini çekmek zordur. Yani başkalarının gözünde nasıl göründüğünüzü umursamayı bırakmanız aşk hayatınız için iyi değildir. Bununla birlikte iletişim psikolojisi uzmanı Leil Lowndes, ilk izlenimin gelecekteki ilişkinin temeli olduğunu düşünüyor, yani görünüşünüze dikkat etmeye başlamanız gerekebilir.
5. ÇEVRENİN GÖRÜŞLERİNİ ÇOK ÖNEMSEMEK
Aşık olmaya başladığınızda bile en çok çevrenizdeki diğer insanların görüşlerini önemsiyorsanız sorun yaşayabilirsiniz. Örneğin çevrenizdekilerden herhangi biri o kişi hakkında kötü yorum yaparsa kendi hisleriniz ile onların olumsuz düşünceleri arasında seçim yapamayabilirsiniz. Bristol Üniversitesi'ndeki Tim Fawcett ve Piet van den Berg adlı iki doktorun yürüttüğü araştırmaya göre ebeveynler, çoğu zaman çocuklarının tercihlerinden hoşlanmazlar ve bu durum oldukça normaldir. Bu yüzden bir tercih yaptığınızda kendi görüşünüze daha fazla değer vermeniz gerekebilir.
6. KENDİ BAŞINA OLMAK
Pek çok psikolojik kitabın yazarı Steve McClatchy, her sorunla ve tüm görevlerle kendi başımıza uğraşmayı bırakmamızı tavsiye ediyor. Yanlış öncelikler, mutlu olmamıza ve yola devam etmemize izin vermez. Bu yüzden her şeyden önce kendinizi sevmeniz gerekebilir ve hayatınıza alacağınız kişiyle yüklerinizi ortak paylaşmaya çalışabilirsiniz.
7. DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI OLMAK
Arkadaşlarınızla hep aynı kafede buluşmanız veya sinemaya gittiğinizde sadece aynı türde filmleri seçmeniz gibi hayata dair olan görüşleriniz ilerlemenizi engelliyor olabilir. Yani, aynı çemberde bulunduğunuz ve yeni şeyler denemekten korktuğunuz için aşkı bulamıyor olabilirsiniz. Değişikliklere açık olarak farklı etkinlikler denerseniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Kaynak: Bright Side, Health Line