Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Aşkı bulmanın önündeki engeller: Farkında olmadan sabote ettiğiniz 7 durum!

        Aşkı bulmanın önündeki engeller: Farkında olmadan neleri sabote ediyorsunuz?

        Aşkı bulmak, birçok kişinin hayatında önemlidir. Ancak, bazı insanlar bu arayışlarında sürekli başarısızlıkla karşılaşır. Peki, bu durumun arkasında neler yatıyor olabilir? İşte, bazı psikolog ve ilişki uzmanlarına göre aşkı bulamamanın çeşitli sebepleri ve bu engellerin nasıl aşılabileceği!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Birçok insan, hayatlarının belirli bir döneminde aşkı bulamamanın getirdiği hayal kırıklığını yaşar. İlişki kurmanın ve sürdürülebilir bir aşk bulmanın neden bu kadar zor olduğunu merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Aşkı bulma sürecinde yapılan hatalar, farkında olmadan kendimize koyduğumuz engeller ve bilinçaltı etkiler bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Haberimizde aşkı bulamamanın altında yatan sebepleri ve bu durumun nasıl değiştirilebileceğine dair bilgileri derledik. İşte, detaylar...

        2

        1. HAYATINIZDA AŞKA YER BIRAKMAMAK

        Aşka hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani birisini sonsuza kadar sevmeye ve onunla birlikte olmaya hazırsınız. Ancak bu kişiyi bu gece görmeyeceksiniz çünkü işte kalacaksınız (tıpkı son birkaç gündür olduğu gibi). Ya da bu hafta sonu arkadaşlarınızla buluşacak ve onların sorunları hakkında konuşmalarını dinleyeceksiniz. Yani bu dünyada aşk dışında her şeyle meşgul olduğunuz için aşkı bulamıyor olabilirsiniz.

        3

        2. ÖNCEKİ İLİŞKİNİZİ HALA KAFANIZDA BİTİREMEMİŞ OLMAK

        Yeni birisiyle tanışıp onu düşünmenize rağmen dışarı çıkmadan önce sadece ağlamak istiyormuşsun gibi hissediyorsanız bir sorununuz olabilir. Örneğin aşkı düşündüğünüzde eski sevgilinizin görüntüsü aklınıza gelebilir. Psikanalist Sigmund Freud’a göre geçmiş ilişkileri geçmişte bırakmadan önünüze bakamazsınız bu yüzden önceki ilişkinizi kafanızda bitirdikten sonra aşka açılmayı deneyebilirsiniz.

        4

        3. EVDE ÇOK FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK

        Yorgunluk, kötü hava koşulları ve bunaltıcı kış mevsimi, günü içeride geçirmenin nedenleridir. Ayrıca izlenecek yeni birçok film ve okunacak kitaplar da evde kalmanızı sağlayabilir.

        5

        Ancak sürekli evde kalmak, örneğin hafta sonları ve tatil günlerinde bile her zaman bir bahane bulmanıza sebep olabilir. Bu yüzden evde zaman geçirmeyi azaltıp dışarıda yeni ortamlara girmek veya hobiler edinmek daha iyi olabilir.

        6

        4. GÖRÜNÜŞE DİKKAT ETMEMEK

        Örneğin bir kafeye gittiğinizde bile garson veya oradaki herhangi bir müşterinin dikkatini çekebilirsiniz. Ancak kapüşonlu giyerek saçınıza önem vermeden dışarı çıkarak başka insanların ilgisini çekmek zordur. Yani başkalarının gözünde nasıl göründüğünüzü umursamayı bırakmanız aşk hayatınız için iyi değildir. Bununla birlikte iletişim psikolojisi uzmanı Leil Lowndes, ilk izlenimin gelecekteki ilişkinin temeli olduğunu düşünüyor, yani görünüşünüze dikkat etmeye başlamanız gerekebilir.

        7

        5. ÇEVRENİN GÖRÜŞLERİNİ ÇOK ÖNEMSEMEK

        Aşık olmaya başladığınızda bile en çok çevrenizdeki diğer insanların görüşlerini önemsiyorsanız sorun yaşayabilirsiniz. Örneğin çevrenizdekilerden herhangi biri o kişi hakkında kötü yorum yaparsa kendi hisleriniz ile onların olumsuz düşünceleri arasında seçim yapamayabilirsiniz. Bristol Üniversitesi'ndeki Tim Fawcett ve Piet van den Berg adlı iki doktorun yürüttüğü araştırmaya göre ebeveynler, çoğu zaman çocuklarının tercihlerinden hoşlanmazlar ve bu durum oldukça normaldir. Bu yüzden bir tercih yaptığınızda kendi görüşünüze daha fazla değer vermeniz gerekebilir.

        8

        6. KENDİ BAŞINA OLMAK

        Pek çok psikolojik kitabın yazarı Steve McClatchy, her sorunla ve tüm görevlerle kendi başımıza uğraşmayı bırakmamızı tavsiye ediyor. Yanlış öncelikler, mutlu olmamıza ve yola devam etmemize izin vermez. Bu yüzden her şeyden önce kendinizi sevmeniz gerekebilir ve hayatınıza alacağınız kişiyle yüklerinizi ortak paylaşmaya çalışabilirsiniz.

        9

        7. DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI OLMAK

        Arkadaşlarınızla hep aynı kafede buluşmanız veya sinemaya gittiğinizde sadece aynı türde filmleri seçmeniz gibi hayata dair olan görüşleriniz ilerlemenizi engelliyor olabilir. Yani, aynı çemberde bulunduğunuz ve yeni şeyler denemekten korktuğunuz için aşkı bulamıyor olabilirsiniz. Değişikliklere açık olarak farklı etkinlikler denerseniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

        Kaynak: Bright Side, Health Line

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede