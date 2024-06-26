1. HAYATINIZDA AŞKA YER BIRAKMAMAK

Aşka hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani birisini sonsuza kadar sevmeye ve onunla birlikte olmaya hazırsınız. Ancak bu kişiyi bu gece görmeyeceksiniz çünkü işte kalacaksınız (tıpkı son birkaç gündür olduğu gibi). Ya da bu hafta sonu arkadaşlarınızla buluşacak ve onların sorunları hakkında konuşmalarını dinleyeceksiniz. Yani bu dünyada aşk dışında her şeyle meşgul olduğunuz için aşkı bulamıyor olabilirsiniz.