Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre ASKİ'den kurban atıkları uyarısı | Son dakika haberleri

        ASKİ Genel Müdürü Akçay'dan kurban atıkları uyarısı

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kurban Bayramı'nda kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması yönünde uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASKİ'den kurban atıkları uyarısı

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kurban Bayramı'nda kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Akçay, Kurban Bayramı döneminde bilinçsiz şekilde çevreye bırakılan kurban atıklarının, atık su ve yağmur suyu altyapısında ciddi sorunlara yol açtığına dikkati çekti.

        Akçay, dere yataklarına ve mazgallara bırakılan atıkların, su akışını engelleyerek kanal tıkanıklıkları, taşkınlar ve su baskınlarına neden olduğunu belirtti. Akçay kurban atıklarının çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığı açısından da tehdit oluşturduğunu vurguladı.

        REKLAM

        ASKİ ekiplerinin yıl boyunca kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarında düzenli bakım ve temizlik çalışmaları yürüttüğünü bildiren Akçay, şehir genelinde mazgalların içine evsel atıklardan inşaat artıklarına kadar birçok çöpün bırakıldığını, araba lastiği, damacana, hafriyat ve çöp torbalarının altyapı sistemlerinden sıklıkla çıkarıldığını ifade etti.

        Akçay, vatandaşların atıkları yalnızca belediyelerin belirlediği resmi toplama alanlarına bırakmaları gerektiğini belirterek, bayram boyunca ASKİ ekiplerinin görev başında olacağını, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

        Siirt'te oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairede bayram temizliği yaptığı sırada cam silmek için çıktığı pencereden düşen Nesrin Uğurel (43), hayatını kaybetti.

        #ankara haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!