AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çetin'in en büyük aşkı, bundan haberi olmayan Esra'dır. Ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra'ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel'le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra'yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir. Hocaların hocası Saffet hoca, herkese yaptığı gibi Çetin'e de güzel bir hoş geldin dersi hazırlamıştır. Çetin sınıftakilerden biriyle dövüşerek sınıfa resmen katılmış olacaktır. Yeni olduğu için gözü korkan Çetin, Defne'yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca'nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne'den çok fena dayak yer. Kırıklar, çıkıklar, ezilmeler derken, Çetin hastanelik olur.