'Aşkın Yüzü'nün fragmanı yayınlandı

Taff Pictures ve Sky Films’in yapım ortaklığıyla çekilen, senaryosu Ferhat Ergün imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu’nun oturduğu ‘Aşkın Yüzü’, 6 Haziran’da gösterime giriyor.

Gençlik, arkadaşlık ve aşka dair naif duyguları canlandıracak olan filmden bir fragman yayınlandı.

Başrollerini Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir’in paylaştığı filmin kadrosunda; Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar yer alıyor.

'AŞKIN YÜZÜ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

‘Aşkın Yüzü’, yolları tesadüfen kesişen iki gencin, Özgür ve Özlem’in hikâyesini konu alıyor. Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ kurar. Özlem, ilk kez biri tarafından fark edilmenin mutluluğunu yaşarken Özgür duygularını dışarı aktarmada oldukça zorlanır. Aşkı keşfeden Özgür, bir yandan duygusal engelleri aşmaya çalışırken diğer yandan kendini bir dönüşümün eşiğinde bulur.