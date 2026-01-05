Habertürk
Habertürk
        Aslı Bekiroğlu, ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu, ameliyat oldu

        Miyom ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle bir kez daha ameliyat oldu. Ünlü oyuncu, ikinci operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:55
        Ameliyat oldu
        Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak amacıyla ameliyata girdiğini söylemişti. Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını, miyomun alınması esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve bu nedenle yeniden ameliyat olmasının gerektiğini açıklamıştı.

        Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez ameliyat olduğunu ve operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

        Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aslı Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim."

        #aslı bekiroğlu
