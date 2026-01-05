Aslı Bekiroğlu, ameliyat oldu

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak amacıyla ameliyata girdiğini söylemişti. Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını, miyomun alınması esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve bu nedenle yeniden ameliyat olmasının gerektiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez ameliyat olduğunu ve operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aslı Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim."