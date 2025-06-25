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        Haberler Objektife Takılanlar Aslı Bekiroğlu, gönlünü rapçi'ye kaptırdı - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu, gönlünü rapçi'ye kaptırdı

        Oyuncu Furkan Rıza Demirel'den ayrılan Aslı Bekiroğlu, rap'çi Uğurcan Günay ile görüntülendi. Bekiroğlu, erkek arkadaşıyla birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:36
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        Gönlünü rapçi'ye kaptırdı
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Aslı Bekiroğlu, kalbinin kapılarını yeni bir aşka araladı. . Meslektaşı Furkan Rıza Demirel’den kısa bir süre önce ayrılan Bekiroğlu, Bebek’te rap’çi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

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        Uğurcan Günay ile birlikte sahilde yürüyüş yapan Aslı Bekiroğlu, kameraları fark edince gülümseyerek poz verdi. Bekiroğlu, Günay ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını belirtti.

        Haziran ayının başında bağırsaklarından 9 saat süren bir ameliyat geçiren Aslı Bekiroğlu'nun belindeki bandaj gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, sağlık durumunu iyi olduğunu ifade etti.

        Furkan Rıza Demirel ile yollarını ayıran Aslı Bekiroğlu, sona eren ilişkisi hakkında; "Mis gibi bitti" demişti. Furkan Rıza Demirel de ayrılık sonrası; "Hoş bitti, müthiş bitti" açıklamasını yapmıştı.

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        #Aslı Bekiroğu
        #Uğurcan Günay
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