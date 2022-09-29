Aslı Bekiroğlu: Oyunculukta sınırım yok

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeği ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
"HAYATIMDA AKSİYON YOK"
Bekiroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Oyuncu, "Sabah yürüyüşüne çıktık. Hayatımda çok bir aksiyon yok" dedi.
"OYUNCULUKTA SINIRIM YOK"
Aslı Bekiroğlu, ayrıca, "Kendimi ekranda izlediğimde eleştiririm. Her zaman mükemmel oynayamayız. Oyunculukta sınırım yok. Şans verilirse neden olmasın! Dijital platformda birkaç proje var, görüşme halindeyim. Yakında haberiniz olur" açıklamasını da yaptı.
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