Aslı Bekiroğlu: Oyunculukta sınırım yok

"OYUNCULUKTA SINIRIM YOK"

Aslı Bekiroğlu, ayrıca, "Kendimi ekranda izlediğimde eleştiririm. Her zaman mükemmel oynayamayız. Oyunculukta sınırım yok. Şans verilirse neden olmasın! Dijital platformda birkaç proje var, görüşme halindeyim. Yakında haberiniz olur" açıklamasını da yaptı.