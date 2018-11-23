Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; “Kış Güneşi” adlı dizide başrol oynayan Aslı Enver, dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı gerekçesiyle şirkete bir süre önce 32 bin 533 liralık alacak ve 6 bin 506 lira da icra inkâr tazminatı davası açmıştı.



Bilirkişi oyuncunun haklı olduğu, davalı Endemol Medya şirketinin bu parayı oyuncuya ödemesi gerektiği yönünde görüş belirtmişti.



Oyuncu İbrahim Çelikkol da, “Kördüğüm” isimli dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığını iddia ederek Endemol Medya şirketine 139 bin 541 liralık alacak ile 27 bin 908 lira icra inkâr tazminatı davası açmıştı.



Mahkeme iki davayı da karara bağladı. Enver 39 bin lira, Çelikkol da 167 bin lira kazandı.

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