Geçtiğimiz nisan ayında ayrılık kararı alan Aslı Enver-Murat Boz cephesinden beklenen güzel haber geldi!
Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda 'aşka devam' dedi.
Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ve Boz, geçtiğimiz günlerde resmen barıştı.
Bu haberler üzerine iki isimden de açıklama gelmezken Murat Boz bu sabah Aslı Enver'i Instagram'da takibe aldı. Aslı Enver de kısa bir süre sonra Murat Boz'u takip etmeye başladı.
ASLI ENVER KİMDİR?
Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türk'ü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Londra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcom'da iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.
2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuıştur. 2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran De adlı dizide başrol oynamıştır. Son olarak Mutlu Ol Yeter dizisinde başrol oynadı.
MURAT BOZ KİMDİR?
Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'nü burslu olarak kazanan Boz, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı.
Boz, ilk çıkışını 2006 yılında yayınladığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile yaptı. Ardından ilk stüdyo albümü olan Maximum'u 2007 yılında yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı.
2008 yılında ilk Ep çalışması olan "Uçurum", 2009 yılında ise ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı.
2010 Mart ayında ikinci single çalışması olan 'Hayat Sana Güzel'i yayınladıktan sonra 12 Nisan 2011'de üçüncü stüdyo albümü "Aşklarım Büyük Benden" ile aynı adı taşıyan şarkısını klibi ile birlikte yayınladı. Mayıs 2011'de ise albümünü piyasaya sürdü. Ardından albümdeki "Hayat Öpücüğü", "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş", "Bulmaca" ve "Soyadımsın" şarkılarını da kliplendirdi. Bu şarkılardan "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" resmi listelerin zirvesine yükselmeyi başardı.
Boz, son olarak en çok sevilen şarkılarından oluşan ilk remix albümü olan "Dance Mix"i piyasaya sürdü. Albümün ilk klibi "Özledim" şarkısının remix versiyonuna çekilirken ikinci kliplenen şarkı "Geri Dönüş Olsa" adlı eseri oldu. Piyano, keman ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmalarının reklam yüzüdür. Ödülleri arasında iki Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral TV Video Müzik Ödülü bulunmaktadır.
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