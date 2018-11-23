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2010 Mart ayında ikinci single çalışması olan 'Hayat Sana Güzel'i yayınladıktan sonra 12 Nisan 2011'de üçüncü stüdyo albümü "Aşklarım Büyük Benden" ile aynı adı taşıyan şarkısını klibi ile birlikte yayınladı. Mayıs 2011'de ise albümünü piyasaya sürdü. Ardından albümdeki "Hayat Öpücüğü", "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş", "Bulmaca" ve "Soyadımsın" şarkılarını da kliplendirdi. Bu şarkılardan "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" resmi listelerin zirvesine yükselmeyi başardı.