Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım
Kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alan Aslı Enver, bebeği ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli anlarını yayımladı
Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı ise 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve gününü kızı Elay ile birlikte geçiren Aslı Enver, zaman zaman bebeği ile keyifli anlarını da sosyal medyadan yayımlıyor.
Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Aslı Enver, kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli bir video yayımladı.
Doğa içerisinde bebeği ve eşi Aslı Enver ile birlikte vakit geçirirken Berkin Gökbudak, kızı Elay'a papatya uzattı.
Babasının uzattığı çiçeği gören Elay ise papatyayı yedi. Elay'ın sevimli halleri takipçileri güldürdü.