Ünlü oyuncu Aslı Enver son olarak Babil dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Aslı Enver 36 yaşındadır. Güzel oyuncunun ismi basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışmıştır. İşte Aslı Enver hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 1984'te Londra'da doğdu. Kıbrıs Türkü bir baba ile, eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelmiştir.

12 yaşına dek Londra'da yaşayan Aslı Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınmıştır.Tiyatroya ülke değişimi nedeniyle bocalama geçirdiği dönemde annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladığını belirtmiştir.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerinin başında TRT'de yayınlanan bir sit-com'da iki dakikalık bir rol almış ardından Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.

Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakterini canlandırmıştır. Daha önce Hayat Bilgisi adlı dizide de rol alan Enver, Suskunlar dizisinde Ahu karakterini canlandırmıştır.

Ardından D Yapım'ın Kanal D 2013 sezonu için hazırladığı Kayıp Dizisinde Özlem Albayrak karakterine hayat vermiştir. Ardından Bana Artık Hicran De dizisinde başrol oynamıştır.

2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisinde başrol oynamıştır.2015 yılından bu yana Dolunay Soysert'le oynadığı Personel oyununda Emma'yı canlandırmaktadır. 2016'da vizyona giren Kardeşim Benim adlı filmde Zeynep karakterini oynayan Enver, Şubat 2016'da yayınlanmaya başlayan Kış Güneşi isimli dizide Nisan karakteriyle yer almıştır.

Son olarak İstanbullu Gelin adlı diziyle ekranlarda gördüğümüz Enver, Özcan Deniz ile birlikte başrolü paylaşmıştır.