Hayat hikayesi yürekleri burktu!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 984'üncü bölümünde; düğününde, kız istemesinde babasının yanında olmadığını söyleyen Tuğba gelin, acıklı hayat hikayesini Aslı Hünel ve gelinlerle paylaştı. Annesinin kendisine 3.5 aylık hamileyken onları bıraktığını dile getiren Tuğba Hanım, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
'Aslı Hünel ile Gelin Evi', hafta içi her gün saat 12.15'te SHOW TV'de!
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