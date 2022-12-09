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Haberler Televizyon 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde Tuğba gelinin hayat hikayesi yürekleri burktu!
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Hayat hikayesi yürekleri burktu!

SHOW TV'nin ekranlarda fırtınalar estiren fenomen programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 984'üncü bölümü ekrana geldi

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde Tuğba gelinin hayat hikayesi yürekleri burktu!
Hayat hikayesi yürekleri burktu!
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HABERTURK.COM

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 984'üncü bölümünde; düğününde, kız istemesinde babasının yanında olmadığını söyleyen Tuğba gelin, acıklı hayat hikayesini Aslı Hünel ve gelinlerle paylaştı. Annesinin kendisine 3.5 aylık hamileyken onları bıraktığını dile getiren Tuğba Hanım, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', hafta içi her gün saat 12.15'te SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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