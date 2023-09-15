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        Haberler Televizyon Aslı Şafak'la İşin Aslı 6. sezonuyla geri dönüyor

        Aslı Şafak'la İşin Aslı 6. sezonuyla geri dönüyor

        Bloomberg HT'nin vazgeçilmez programı Aslı Şafak'la İşin Aslı 6. sezonunda da hız kesmeden, her akşam evlerinize konuk olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:51
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        Aslı Şafak'la İşin Aslı 6. sezonuyla geri dönüyor
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        Sorular yine farklı, bakış açısı yine sıra dışı ve enerjisi yine yüksek… Aslı Şafak, Pazartesi akşamı oyuncu Cem Özer’i evlerinize konuk ediyor.

        Bağımlılık yaratan program Aslı Şafak’la İşin Aslı yeni sezonuyla 18 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Bloomberg HT’de.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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