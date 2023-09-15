Aslı Şafak'la İşin Aslı 6. sezonuyla geri dönüyor Bloomberg HT'nin vazgeçilmez programı Aslı Şafak'la İşin Aslı 6. sezonunda da hız kesmeden, her akşam evlerinize konuk olmaya devam ediyor.

Sorular yine farklı, bakış açısı yine sıra dışı ve enerjisi yine yüksek… Aslı Şafak, Pazartesi akşamı oyuncu Cem Özer’i evlerinize konuk ediyor.

Bağımlılık yaratan program Aslı Şafak’la İşin Aslı yeni sezonuyla 18 Eylül Pazartesi saat 20.00’de Bloomberg HT’de.

ÖNERİLEN VİDEO