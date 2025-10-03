Habertürk
        Aslı Turanlı: Aşık olmayın

        Aslı Turanlı: Aşık olmayın

        Aslı Turanlı, sonbahar tarzıyla Etiler'de görüntülendi. Oyuncu, yalnızlığından mutlu olduğunu ve fit halinin tamamen metabolizma meselesi olduğunu söyledi

        Giriş: 03.10.2025 - 19:28 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:28
        "Aşık olmayın"
        Ünlü oyuncu Aslı Turanlı, Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Sonbahar tarzıyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada sık sık tarzı ve fit haliyle ilgili konuşulmasına dair şunları söyledi; "Aşık olmayın. Yalnızlığınızla mutlu olun. Keyifli ve sakin bir yaz geçirdim, ondandır herhalde."

        Aşkla ilgili olarak Turanlı, "Bilmiyorsunuz, 'Aşk istemiyorum' dersiniz, o bulur. Bu işler kader" ifadelerini kullandı. Fit haliyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu ise, "Hiçbir şey yapmıyorum ekstra... Eskiden spora yükleniyordum, yazdan çıktım; dikkat ediyorum sadece… Metabolizma meselesi" dedi.

