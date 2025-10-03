Aslı Turanlı: Aşık olmayın
Aslı Turanlı, sonbahar tarzıyla Etiler'de görüntülendi. Oyuncu, yalnızlığından mutlu olduğunu ve fit halinin tamamen metabolizma meselesi olduğunu söyledi
Ünlü oyuncu Aslı Turanlı, Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Sonbahar tarzıyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada sık sık tarzı ve fit haliyle ilgili konuşulmasına dair şunları söyledi; "Aşık olmayın. Yalnızlığınızla mutlu olun. Keyifli ve sakin bir yaz geçirdim, ondandır herhalde."
Aşkla ilgili olarak Turanlı, "Bilmiyorsunuz, 'Aşk istemiyorum' dersiniz, o bulur. Bu işler kader" ifadelerini kullandı. Fit haliyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu ise, "Hiçbir şey yapmıyorum ekstra... Eskiden spora yükleniyordum, yazdan çıktım; dikkat ediyorum sadece… Metabolizma meselesi" dedi.