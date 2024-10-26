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        Haberler Magazin Aslı Turanlı'dan 'Can Yaman' açıklaması

        Aslı Turanlı'dan 'Can Yaman' açıklaması

        Aslı Turanlı, Cannes'da bir partide Can Yaman'a bardak fırlattığı iddiasına yanıt verdi: Bardak yere düştü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:10
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        'Can Yaman' açıklaması
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        Bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman'ın Cannes Film Festivali sonrası gerçekleşen bir partide bir olaya karıştığı iddia edildi.

        İddiaya göre, parti sırasında Can Yaman ile Aslı Turanlı arasında gerginlik yaşandı. Turanlı'nın meslektaşına bardak fırlattığı ileri sürüldü.

        İddiayı yalanlayan Aslı Turanlı, şu açıklamayı yaptı: Bugün tatsız bir haberle uyandım. 'Can Yaman'a bardak fırlattı' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek istiyorum. Can ile tesadüfen karşılaştığım partide ayaküstü sohbet ederken elimdeki bardak yere düştü. O sırada bunu gören bazı kişiler, bardak fırlatmışım gibi algılanmış maalesef. Ülke gündemi yeterince hassasken gündemi bu şekilde meşgul etmek ve yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmak beni ayrıca çok üzdü. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek ve olayın doğrusunun bu olmadığını sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiler.

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        #Aslı Turanlı
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