        Haberler Objektife Takılanlar Aslı Turanlı, duygusal anlar yaşattı

        Aslı Turanlı, duygusal anlar yaşattı

        Türk Böbrek Vakfı'nın etkinliğinde çocuklarla mutfağa giren oyuncu Aslı Turanlı, hem böbrek dostu yemekler yaptı hem de kendi diyabet yolculuğunu paylaştı. Turanlı'nın çocuklara özel hazırladığı hediyeler ise duygusal anlara sahne oldu

        Giriş: 31.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:58
        Duygusal anlar yaşandı
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Aslı Turanlı, çocuklarda böbrek sağlığının korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir projede yer aldı. Türk Böbrek Vakfı (TBV) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Küçük Şefler Mutfakta: Sağlıklı Beslenme ve Böbrek Dostu Tarifler' etkinliğinde, Turanlı çocuklarla birlikte mutfağa girerek sağlıklı yemekler hazırladı.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde düzenlenen atölyede, 11 – 12 yaş grubundaki 12 çocuk, üniversite öğrencilerinin mentorluğunda ve Aslı Turanlı’nın eşliğinde böbrek dostu tarifler pişirdi. Etkinliğe TBV Başkanı Timur Erk ve diyetisyen Gökçen Efe Aydın da katılarak çocuklara sağlıklı beslenme konusunda kritik bilgiler verdi.

        Etkinliğe eli boş gelmeyen Aslı Turanlı, diyabetli çocuklar için isimlerine özel baskılı cam su mataraları ve kitaplar hediye etti. Kitapların içine kişisel notlar da ekleyen oyuncunun bu davranışı büyük takdir topladı. TBV Başkanı Timur Erk, Turanlı’nın bu hassasiyetini şu sözlerle övdü; "Ünlü bir oyuncunun bu denli ince düşünülmüş hediyelerle ve güzel mesajlarla hazırlık yaparak gelmesi takdire şayan. Kendisini tebrik ediyorum."

        Bir diyabet hastası olan Aslı Turanlı, hastalığının 30 yaşından sonra teşhis edildiğini belirterek samimi açıklamalarda bulundu; "Hayatımda çok büyük bir değişiklik olmadı çünkü zaten spor yapan ve su tüketen biriydim. Şimdi sebze ağırlıklı beslenmeye daha çok dikkat ediyorum. Vücudum çok fazla su istiyor, suyu mutlaka cam şişeden içmenizi öneririm. Son dönemdeki ekonomik gelişmelerden dolayı yemeğimi kendim yapıyorum. Beşiktaş pazarından sebzelerimi seçerek alıyorum; evde pişirmek hem daha temiz hem daha kontrollü oluyor."

        Gelecek planlarından da bahseden Aslı Turanlı, farklı bir konseptle hazırladığı kitap kulübü projesinin yapım aşamasında olduğunu müjdeledi. Seyahat etmeyi sevdiğini belirten oyuncu, yakın zamanda bir kahve markasıyla görüşmek için Almanya’ya gittiğini ve kütüphanelerini sevdiği Londra’ya bir ziyaret planladığını da sözlerine ekledi.

