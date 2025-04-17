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        Haberler Magazin Aslı Turanlı: Ellerinize sağlık

        Aslı Turanlı: Ellerinize sağlık

        Ünlü oyuncu Aslı Turanlı, Contemporary İstanbul 2025'i gezerek; "Sanat, bazen bir duruşu anlatmanın en estetik yoludur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:29
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        "İlhamı takip ediyorum"
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        Bir süredir gözlerden uzak olan Aslı Turanlı, Contemporary İstanbul 2025’in ön izleme gününde davetliler arasında yer aldı.

        Yeni projeler için hazırlık sürecinde olduğunu belirten Aslı Turanlı; “Sanat, bazen bir duruşu anlatmanın en estetik yoludur. İlhamı takip ediyorum. Modern ve çağdaş sanat üzerine herkesin emeğine sağlık” dedi.

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        #Contemporary İstanbul 2025
        #Aslı Turanlı
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