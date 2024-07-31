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        Haberler Magazin Aslı Turanlı, gazetecilere el salladı - Magazin haberleri

        Aslı Turanlı, gazetecilere el salladı

        Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Aslı Turanlı, etrafı dürbünle izlerken basın mensuplarını fark edince el kaldırıp selam verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:03
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Aslı Turanlı, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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        Türkbükü'ndeki bir plajda şezlongda görüntülenen Aslı Turanlı, bir süre telefonla konuştu.

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        Mavi renklerin hakim olduğu çizgili bir bikini giyen Aslı Turanlı, daha sonra dürbünle etrafı seyretti.

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        Tam o sırada basın mensuplarını fark eden Aslı Turanlı, gazetecilere el salladı.

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        Keyifli halleriyle dikkat çeken Aslı Turanlı daha sonra kendini Ege'nin serin sularına bırakmak üzere iskeleye yöneldi.

        #Aslıhan Turanlı
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