Aslı Turanlı, gazetecilere el salladı
Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Aslı Turanlı, etrafı dürbünle izlerken basın mensuplarını fark edince el kaldırıp selam verdi
Giriş: 31.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:03
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Aslı Turanlı, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Türkbükü'ndeki bir plajda şezlongda görüntülenen Aslı Turanlı, bir süre telefonla konuştu.
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Mavi renklerin hakim olduğu çizgili bir bikini giyen Aslı Turanlı, daha sonra dürbünle etrafı seyretti.