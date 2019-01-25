Aslı Turanlı kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Ata Demirer ile aşk yaşadığı iddia edilen Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta birlikte görüntülenmişti. Dün akşam da Aslı İnandık'ın başrolünü aldığı Aslı Gibidir filminin galasında görüntülenen çift aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi. Turanlı gazetecilerin Ata Demirer ile ilgili sorulara, "Kesinlikle öyle bir şey yok" diyerek çıkan haberi yalanladı.

ASLI TURANLI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona ‘Şeker Kız’ diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.