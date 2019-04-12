Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım

Giriş: 12.04.2019 - 11:08 | Güncelleme:  

Aslıhan Doğan, önceki gün annesi ve kız kardeşinin de yer aldığı bir kermese katıldı. 2. Sayfa programına açıklama yapan Doğan, merak edilenleri anlattı

  • 1Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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    2. Sayfa programının haberine göre, işte Aslıhan Doğan Turan'ın açıklamalarından satırbaşları:Hamza çok iyi, 6 aya yaklaştı. Onun her şeyi çok güzel. Diş çıkarıyor. Katı meyveye geçeceğiz.

  • 2Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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    Allah nazardan saklasın Hamza zor bir bebek değil. O bizi yataktan kaldıran bir bebek değil. Ben içgüdüsel olarak kalkıyorum, kontrol ediyorum. Birazcık mıncıklıyorum.

  • 3Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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    Arda gereken şeyleri katıldığı programda söyledi. Çok mutlu oldum. O bana her zaman yardımcı oluyor. Hamza'nın her şeyinle ilgileniyor.

  • 4Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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    Geçirdiğimiz günleri eşim anlattı. Mahkeme süreci var, neyin ne olduğu ortaya çıkar.

  • 5Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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    Dışarıdan gelen yorumlarla çok ilgilenen bir insan değilim. Benim eşime güvenim ortada. Ben görüşümü ilk günden belli ettim. 

  • 6Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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    Eşimin sonuna kadar arkasındayım, bu hep böyle olacak. Ben çekirdek ailemle ve bu insanların düşünceleriyle ilgiliyim. Oradan buradan gelen şeyler beni çok alakadar etmiyor.

  • 7Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 8Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 9Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 10Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 11Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 12Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 13Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 14Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 15Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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  • 16Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım - Magazin haberleri
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