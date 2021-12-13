- Roman dansı dışında romanların hayatıyla ilgili ne gibi gözlemler yaptınız, ne gibi bilgiler edindiniz? Romanların hayatıyla ilgili sizi en çok şaşırtan bilgi ne oldu?

Romanların hayatını çekim için mahalleye her gittiğimde gözlemleme fırsatı buluyorum. Romanlar çok sıcakkanlı, eğlenceli ve yardımsever insanlar. Mahalleye gittiğimizde bizi hemen sahiplenip her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Bir kadını güçlü yapanın, kendi ayakları üzerinde durabiliyor olmak olduğunu düşünüyorum. Roman kadınları kendi ayakları üzerinden duran, ailesini yöneten, özgür ve çok güçlü karakterde kadınlar ve bu beni çok etkiledi.