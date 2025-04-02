Aslıhan - Saruhan Hünel kardeşlerin annesi yoğun bakımda
Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslıhan Hünel, annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak sevenlerinden dua istedi
Giriş: 02.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:50
Aslıhan Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor.Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayımlayan Aslıhan Hünel; "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini not düştü.
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