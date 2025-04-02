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        Haberler Magazin Aslıhan - Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Aslıhan - Saruhan Hünel kardeşlerin annesi yoğun bakımda

        Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslıhan Hünel, annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak sevenlerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:50
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        "Annem yoğun bakımda"
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        Aslıhan Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor.Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayımlayan Aslıhan Hünel; "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini not düştü.

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        #Aslıhan Hünel
        #Saruhan Hünel
        #Şükran Hünel
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