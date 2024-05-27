Aspendos'ta iki muhteşem heykel daha bulundu

Anadolu'nun ne ölçüde zengin arkeolojik bir alan olduğu gün geçtikçe daha da gözler önüne seriliyor. Gün geçmiyor ki arkeolojik kazılardan tarihi bir eser çıkarılmasın. Elbette, arkeolojik kazıların artırılmasının bunda büyük bir payı buluyor.

Aspendos'ta muhteşem iki tarihi eser daha çıkarıldı. Aspendos Antik Kenti’nde sürdürülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, antik dünyanın gizemlerini aydınlatmaya devam ediyor. Proje dahilinde Akropolis’te yer alan “İki Katlı Dükkânlar – Stoa Kompleksi”ndeki 14. Dükkân’da yürütülen kazılar sırasında, mekan içinde bulunan dükkân tezgahının hemen önünde ve arkasında, taban seviyesinde iki adet küçük boyutlu Zeus ve Aphrodite heykelleri keşfedildi. Roma İmparatorluk Dönemi’nin erken safhasına ait olan ve günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce yapılan heykeller, büyük oranda iyi korunmuş durumda. Aphrodite heykeli, yarı giyimli ve ayakta betimlenmiş olup bir eliyle mantosunu tutarken, sağ ayağının hemen bitişiğinde imparator zırhı görünümünde bir destek bulunuyor. Detaylı işçiliğiyle dikkat çeken bu heykel, antik dönem sanatının inceliklerini gözler önüne seriyor. Zeus heykeli ise, büyük olasılıkla tahtına oturmuş bir şekilde tasvir edilmiş. Ayrıca, torsonun sol bölümü, arka kısmı ve alt bölümünde ikinci kullanımına ilişkin yontu izleri dikkat çekiyor. Aspendos Antik Kenti’nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmaları, antik dünyanın zengin kültürel mirasını gün yüzüne çıkartırken, geçmişle geleceği buluşturmak adına büyük önem taşıyor.