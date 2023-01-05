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Aspir Yağının Zararları

Aspir yağının tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor. İstenmeyen semptomların baş göstermesini önlemek için günde tüketilen aspir yağı miktarı 1-2 tatlı kaşığını geçmemelidir.

Tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir

Aşırı tüketimi mide ağrısı, bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Fazlaca tüketimi ishale sebep olabilir.

Alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz.

Kan şekerini yükseltir.

Aspir Yağını Kimler Kullanamaz?

Tüm bitkisel ürünlerde olabileceği gibi aspir yağının da bilinçsizce kullanımı bize sağlık problemi olarak geri dönebilir. Özellikle belli başlı hastalıklara sahip kişiler aspir yağı tüketiminden kaçınmalıdır.

Aspir yağına karşı alerjik tepkime gösterebilirsiniz. Hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyen ağır bir tabloya maruz kalmamanız için özellikle alerjik bünyeler dikkatli olmalıdır.

Eğer pıhtılaşma bozukluklarına sahipseniz ve herhangi bir kanama probleminiz varsa aspir yağını kullanmamanız gerekiyor. Çünkü aspir kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilme özelliğine sahiptir.

Emzirme döneminde aspir yağı kullanımının güvenliği hakkında elimizde yeterli bilgi yoktur. Bu sebeple bu dönemde kullanım önerilmez

Hamilelik dönemlerinde de düşüklere neden olabileceğinden aspir yağı kullanılmamalıdır.

Günlük kullandığınız ilaçlar ve diyabet ilaçlarıyla etkileşime girebileceğinden dolayı ilaç kullananlar aspir yağı kullanımından kaçınmalıdır.

Kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabileceğinden dolayı planlanan bir ameliyattan en az iki hafta önce aspir yağı alımı durdurulmalıdır.

Düşük tansiyon hastaları aspir yağını kullanmamalıdır. Çünkü aspir yağının tansiyon düşürücü etkisi bulunmaktadır.

Karaciğer hastalığı olanlar da aspir yağından uzak durmalıdır. Çünkü aspir yağı yağ yakıcı bir özelliktedir ve yağlar vücuttan karaciğer yoluyla atılır.

Kalp hastalıklarına sahip bireyler de özellikle aritmi sorunlarına yol açabileceğinden dolayı aspir yağını kullanmamalıdır.

Zayıflamak İçin Aspir Yağını Kullanılır Mı?

Omega 6 içeriği son derece yuksek olan aspir bitkisi, özellikle kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Aspir yağı, yağ yakıcı özelliği kuvvetli bir bitki türüdür. Ancak bu noktada yağın doğru kullanımı çok önemlidir. Zira fazla kullanımı kilo vermenin aksine kilo alımına sebep olabilmektedir. Hazırladığınız salataya 1 tatlı kaşığı dökerek aspir yağını tüketebilirsiniz. Düzenli yapacağınız egzersizlerle birlikte aspir yağı zayıflamanıza katkı sağlayacaktır.

Aspir Yağı Mideye İyi Gelir Mi?

Sindirim sistemini destekleyici bir yapıda görev yapan aspir yağı, mideye oldukça faydalıdır. Tabi bu verimi sağlayabilmemiz için aşırıya kaçmadan, doğru dozajlarda tüketmemiz gerekir. 1 litre su içerisine 1 gram aspir yağı ilave ederek tüketebilirsiniz.

Aspir Yağının Tansiyona Etkisi

Aspir yağı, tansiyon düşürücü ve kan akışını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu sebeple yüksek tansiyon hastaları için olumlu sonuçları vardır. Ancak düşük tansiyon hastaları için aspir yağının kullanımı önerilmez. Hali hazırda düşük olan tansiyonunuzu daha fazla düşürebilir.

Aspir Yağı Kabızlık İçin Nasıl Kullanılır?

Metabolizmayı hızlandırıcı özelliğinden dolayı aspir yağının doğru dozlarda kullanımı kabızlığınızın ve hazımsızlığınızın giderilmesine yardımcı olacaktır. Ancak fazla tüketimi ishal tarzı problemler yaratacağından dolayı doz aşımı yapmadığınızdan emin olmanız gerekiyor.