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Türk bilim insanları, aspirin kullanımını araştıracak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi kardiyoloji uzmanları, Türkiye'de aspirinin doğru kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya başladı. Poliklinik hastalarında aspirin kullanımının uygunluğu çalışmasına 14 ilden 20 hastanede çalışan 30 kardiyolog dahil edildi

02.09.2018 - 12:00 | Güncelleme: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi kardiyoloji uzmanları, Türkiye'de aspirinin doğru kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya başladı.

ÇALIŞMAYA 30 KARDİYOLOG KATILDI

DHA'nın haberine göre; MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi kardiyoloji uzmanlarından Doç. Dr. Murat Biteker, Türkiye'de hastaların aspirin kullanımı ile ilgili çalışma olmaması üzerine harekete geçti.

Dr. Biteker'in koordinatörlüğünde Dr. Oğuzhan Çelik ve Dr. Cem Çil'in yürütücülüğünde 'Poliklinik hastalarında aspirin kullanımının uygunluğu' çalışması başlatıldı.

14 ilden 20 hastanede çalışan 30 kardiyoloğun dahil edildiği çalışmada kardiyoloji polikliniklerine muayene olmaya gelen hastaların demografik özelliklerinin yanında aspirin kullanma sebepleri ve bu ilaca bağlı yan etki yaşayıp yaşamadıkları ile anket yapılacak. 5 bin hasta hedefine ulaşıldığında çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

ASPİRİNİN FAYDALI OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, aspirinin, damar tıkanıklığı olduğu tespit edilen hastalarda ömür boyu kullanılması gereken bir ilaç olduğunu belirterek, "Yapılan birçok çalışma ile kalp-damar hastalığı olan, kalp krizi geçirmiş, balon- stent tedavisi yapılmış veya koroner by-pass operasyonu geçirmiş erkek ve kadınlarda, aspirinin tekrarlayan olayları önlemede yararlı olduğu ortaya konulmuştur.

Kalp damar veya beyin damar hastalığı geçirmiş kişilerin, herhangi bir engelleyici durumu yoksa, düşük doz aspirini ömür boyu kullanması tavsiye edilmektedir.

Damar tıkanıklığı olmayan insanlarda aspirin kullanılıp kullanılmayacağı konusu net değildir. Aspirin, kan sulandırıcı bir ilaç olması sebebi ile mide ve beyin kanamasına sebep olabilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde, Almanya'nın başkenti Münih'te yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde bu konuda yapılmış 2 büyük çaplı çalışma yayınlanmıştır. Bu 2 çalışmada, toplamda yaklaşık 28 bin hasta değerlendirilmiş ve gerek şeker hastalarında gerekse de kalp damar tıkanıklığı gelişme ihtimali açısından orta riskli olan hastalarda aspirin kullanımının net olarak faydası olmadığı ortaya konulmuştur" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ASPİRİN KULLANIMI ARAŞTIRILACAK

Doç. Dr. Biteker, Türkiye'de aspirinin doğru ve yanlış kullanıldığı konusunda herhangi bir çalışmanın yapılmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda yapılmış en büyük çalışmaya başlamış bulunuyoruz. Çalışmada, kardiyoloji polikliniklerine başvuran ve aspirin kullanmakta olan hastalar ele alınacak.

Hastaların demografik özelliklerinin yanında aspirini kullanma sebepleri ve bu ilaca bağlı yan etki yaşayıp yaşamadıkları araştırılacak. Ülkemizde gereksiz yere aspirin kullanan hastaların oranının da ilk kez tespit edileceği bu çalışma ile Türkiye'de aspirin kullanımı ile ilgili önemli verilere ulaşılacak."

 

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