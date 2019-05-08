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Astım nedir? Astım belirtileri nelerdir? Astım hastalığının tedavisi var mı?

Kronik bir solunum yolu hastalığı olan astım, tedavi edilmediği durumda kişinin yaşam kalitesini düşürüyor, hatta hayatını tehdit eder hale geliyor. Günümüzde pek çok kişide görülen astım hastalığı neden olur? Astımın belirtileri nelerdir? Astım nasıl tedavi edilir? Ayrıntılar haberimizde...

Astım nedir?

Astım, hava yollarının duyarlılığının artması ve daralması ile karakterize, ataklar halinde seyreden kronik bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde kişinin yaşam kalitesini düşüren, hatta hayatını bile tehdit edebilen astım, aslında basit önlemlerle kontrol altına alınabiliyor. 

ASTIM HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Astımlı kişi hastalığı tetikleyen alerjenler, soğuk veya kirli hava, stres veya enfeksiyon gibi etkenlerle temasa geçtiğinde hava yolları daralıyor. Bu darlık sonucu da çeşitli yakınmalar ortaya çıkıyor. Bazı hastalarda astımın belirtilerinden hepsi ortaya çıkabileceği gibi bazılarında ise sadece birkaçı, hatta sadece biri görülebiliyor.

ASTIMIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Nöbetler halinde gelen öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum ve göğüste baskı veya tıkanma hissi astımın tipik belirtilerini oluşturuyor.

- Sabaha karşı semptomların artış gösterip uykuyu bölmesi astımı destekliyor.

- Sıklıkla eforla, özellikle merdiven çıkarken veya yokuş yukarı yürürken nefes darlığında artış görülüyor.

- Astımda genellikle kuru özellikli öksürük görülüyor. Bazen öksürük astımın tek belirtisi olabiliyor. Bu tablo ‘öksürükle seyreden astım’ olarak değerlendiriliyor. Astımlı hastalarda bronş hassasiyetine bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası uzun süren öksürük görülebiliyor. Bu durum astım tedavisinin yetersiz kaldığını veya yapılmadığını gösteriyor. Dolayısıyla enfeksiyon sonrası uzayan öksürüklerde mutlaka hekime danışmak gerekiyor.

- Sıklıkla kuru öksürük görülmekle birlikte arada balgam tıkaçları da çıkarılabiliyor. Bu tıkaçlar çıktıktan sonra belirgin rahatlama sağlanıyor

ASTIM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Semptomlar ve solunum fonksiyon testi değerlerine göre hastalığın şiddeti belirlendikten sonra tedavi planlanıyor. İlaçlar kontrol ediciler ve semptom gidericiler olarak iki grupta toplanır. Günümüzde en etkin olan astım ilaçları nefes yoluyla alınan kortizonlu ilaçlar. Çok düşük dozlarda uygulanan bu ilaçlar standart tedaviler sırasında kana geçmiyor, kilo alımına neden olmuyor. Yine hastaya göre alerjiye yönelik farklı ek tedaviler de kullanılıyor. Astım kontrol altındaysa ilaç dozları azaltılabiliyor, kontrolsüz olduğunda ise ilaç çeşidinde veya dozunda artış yapılıyor.

 

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