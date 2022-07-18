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İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, Körfez'den yatırım geldi. Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'nu (PIF), yüzde 17 oranında Aston Martin hissesi satın alarak şirketin ikinci en büyük hissedarı haline geldi.

İngiliz üreticinin, PIF'i yüzde 17 hisse ile ikinci en büyük hissedarı haline getirecek bir sermaye artırımı açıklamasının ardından hisselerinde yüzde 20 değer artışı yaşandı.

PIF'in 78 milyon sterlinlik yatırımı, 575 milyon sterlinlik hak ihracıyla birlikte, 109 yaşındaki şirketin borcunu azaltmasına ve yeni modellere yatırım yapmasına olanak sağlayacak.

PIF, Aston Martin'de yüzde 16.7 hisseye sahip olacak ve haklar ihracından sonra şirketin yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll'un Yew Tree'sinin sahip olacağı yüzde 18.3'lük hissenin arkasından iki yönetim kurulu koltuğuna sahip olacak.

LUCID VE MCLAREN'İN DE YATIRIMCISI

Elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors (LCID.O) ve İngiliz süper otomobil grubu McLaren'de hisse sahibi olan Suudi Arabistan fonu, petrol zengini yatırım portföyünü bu şekilde çeşitlendirmeye çalışıyor.

Analistler, tarihinde yedi kez iflas eden Aston Martin'in, alınan son yatırım ile birlikte uzun vadeli geleceğini güvence altına alabileceğini belirtiyor.

Aston'un mevcut ikinci en büyük hissedarı olan Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz AG, sermaye artırımından sonra yaklaşık yüzde 9.7'ye sahip olacak.

KANADALI MİLYARDERİN KONTROLÜNE GEÇMİŞTİ

Formula 1 ekiplerinden Racing Point'in sahibi Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, 2020 yılında Aston Martin'in yüzde 16.7'sini 182 milyon pound karşılığında alarak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu.

Bu gelişmenin ardından, Racing Point, Aston Martin F1 ismi ile yarışlarda mücadeleye devam etmişti.

İngiliz üretici bundan kısa bir süre önce de Ferrari'nin eski patronu Amedeo Felisa'yı, şirketin yeni CEO'su olarak görevlendirmişti.