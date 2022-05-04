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İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin Lagonda, Ferrari'nin eski patronu Amedeo Felisa'yı yeni CEO olarak atadı.

Felisa, 2020 yılından bu yana İngiliz markada CEO olarak görev yapan Tobias Moers'den derhal geçerli olmak koltuğu üzere devralacağı açıklandı.

Hali hazırda Aston Martin'in yönetim kurulunda görev yapan Felisa, 2008 ve 2016 yılları arasında Ferrari'nin tepe yöneticiliğini yapmıştı.

Felisa kısa bir süre önce de, ABD merkezli otomotiv mühendisliği ve tasarım firması Silk EV ile Çinli otomobil üreticisi FAW arasındaki ortak girişim olan Silk-FAW'a özel danışman olarak hizmet vermişti.

KANADALI MİLYARDER SATIN ALDI

Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, bundan 2 yıl önce finansal darboğazdaki İngilizlerin spor otomobil üreticisi Aston Martin'in imdadına yetişmiş ve şirketin yüzde 16.7'sini 182 milyon pound karşılığında satın almıştı.

Ardından gelişen süreçte Stroll Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı olarak koltuğu oturmuş ve milyarder iş adamının Formula 1'de boy gösteren takımı Racing Point Aston Martin F1 ismi ile mücadele devam etmişti.

Stroll yönetiminde Aston Martin, kâr marjlarını yükseltmeye odaklanarak, kişiselleştirilmiş otomobil siparişlerine yöneldi. İngiliz marka böylece İtalyan Ferrari için daha ciddi bir rakip haline geldi.

Üreticinin en büyük hissedarı konumunda olan Stroll, CEO değişikliği ile olarak, Moers'in şirketi istikrara kavuşturduğunu, ancak şimdi Aston Martin'in 'büyük resme odaklanmak' için bir CEO'ya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Stroll, "Kimse ultra-lüks performanslı otomobillerin Amedeo'dan nasıl daha iyi hale getirileceğini bilmiyor. O filmi gördü, senaryoyu yazdı" dedi.

CTO'SU DA FERRARI'DEN GELDİ

Aston Martin, ayrıca eski Ferrari ve BMW yöneticisi Roberto Fedeli'yi de CTO olarak görevlendirdi. Fedeli, Ferrari'nin ilk hibrit süper otomobilinin yaratıcısı olarak biliniyor.

Aston Martin, bir önceki yılki 42.2 milyon sterlinlik zarara kıyasla, beklentilere uygun olarak ilk çeyrek için 111.6 milyon sterlinlik bir zarar bildirdi. Şirketin borsada işlem gören hisseleri yönetim değişikliğinin ardından yüzde 13 artış yakaladı.

Aston Martin, ilk tam elektrikli otomobilini 2025'te piyasaya sürmeyi planlıyor.