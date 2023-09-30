Aston Villa'dan gol yağmuru!
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Aston Villa, sahasında Brighton'ı 6-1 mağlup etti. Aston Villa'ya üç puanı getiren golleri Ollie Watkins (3), Pervis Estupinan (k.k.) ve Jacob Ramsey kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında sezonun flaş ekibi Brighton'ı ağırlayan Aston Villa, rakibini 6-1'lik skorla dağıttı.
Aston Villa'da 3 gol atarak hat-trick yapan Ollie Watkins maça damgasını vururken, ev sahibinin diğer golleri ise Pervis Estupinan (k.k.) ve Jacob Ramsey'den geldi.
Brighton'ın tek sayısını Ansu Fati kaydetti.
Aston Villa'da Nicolo Zaniolo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 57. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Aston Villa, üst üste 3. galibiyetini alarak pıuanını 15'e çıkardı. Brighton ise 3 maç sonra kaybetti ve 15 puanda kaldı.