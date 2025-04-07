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        Haberler Spor Futbol Aston Villa'dan Berke Özer hamlesi! - Futbol Haberleri

        Aston Villa'dan Berke Özer hamlesi!

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un milli kaleci Berke Özer, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarına girdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:22
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        Süper Lig’de bu sezon Avrupa kupalarına katılma için yarış veren Eyüpspor’da Berke Özer de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

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        Gösterdiği başarılı performansla birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor.

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        İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke’yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da eflatun-sarılı ekiple masaya oturması bekleniyor.

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        MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

        Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı.

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        2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı. Gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekmeyi başaran Özer, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

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        YENİDEN AVRUPA'YA

        Bir dönem Belçika ekiplerinden Westerlo’da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde ise Portekiz ekibi Portimonense ile Avrupa’da boy gösteren Berke Özer, daha sonra Eyüpspor’a transfer olmuş ve takımıyla 1’inci Lig’de şampiyonluk yaşamıştı.

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        Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de de önemli performanslar sergileyen Berke Özer’in de Aston Villa’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki kaleci daha önce verdiği röportajlarda Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek istediğini dile getirmişti.

        Ayrıca Almanya basınında da çıkan haberlerde, Bundesliga ekibi Leipzig’in de milli kalecinin durumunu yakından takip ettiğine dikkat çekildi.

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