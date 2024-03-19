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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AstraZeneca'dan 2 milyar dolarlık satın alma - İş-Yaşam Haberleri

        AstraZeneca'dan 2 milyar dolarlık satın alma

        İlaç ve biyoteknoloji şirketi AstraZeneca, yeni nesil kanser tedavilerine yoğunlaşan Fusion Pharmaceuticals'ı yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:30
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        AstraZeneca'dan 2 milyar dolarlık satın alma
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        İngiliz ve İsveç şirketi AstraZeneca, kanser tedavisi için yeni nesil hedefe odaklı radyokonjugatların gelişimini hızlandırmak amacıyla Fusion'ı satın alacağını açıkladı.

        Fusion'un kansere karşı yeni nesil tedaviler geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, satın almayla AstraZeneca'nın kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavilerden hedef odaklı tedavilere doğru ilerleyeceği kaydedildi.

        Açıklamada, AstraZeneca'nın Fusion'ı yaklaşık 2 milyar dolara alacağı ifade edildi.

        AstraZeneca, geçen hafta nadir hastalıklar konusunda faaliyet gösteren Fransız biyoteknoloji firması Amolyt Pharma'yı yaklaşık 1 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı.

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