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Asuman'la Sevgili Dünürüm başlıyor

Kim demiş anne ile kayınvalide anlaşamaz diye? Gelinler menüyü belirliyor, dünürler yemeği yapıyor! Asuman'la Sevgili Dünürüm çok yakında SHOW TV'de başlıyor

Asuman'la Sevgili Dünürüm

Show TV’nin yepyeni yarışması Asuman'la Sevgili Dünürüm'de lezzetin gerçek ustaları dünürler bir olup mutfağa giriyor, birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse gelinlerine düşüyor.

Kolları sıvayan dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause’nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.

Dünürlerin sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırladıkları Asuman'la Sevgili Dünürüm çok yakında Show TV’de!

Asuman'la Sevgili Dünürüm'e katılmak için başvuru formu;

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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