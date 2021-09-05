2021 yılında henüz aşuresini pişirmemiş olan Müslümanlar aşure ayı olarak da anılan Muharrem ayının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşte merak edilen tarihler...

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başlamıştı. Muharrem ayının 10. günü, Aşure ayı olarak da anılan, Müslümanların aşure yapıp dağıttığı dönem başlamıştı. Muharrem ayı u sene 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Aşure Günü veya Aşura Günü, İslam dini inanışına göre Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.

İslamiyet'te bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu gün mübarek kabul edilir.

İslam dinin peygamberi Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü günün Muharrem ayının 10. günü olduğuna inanılıyor. Muharrem ayında pek çok ibadetin dışında oruç ibadeti de yapılır.