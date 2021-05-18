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Asya Şahin'den 'Kırmızı Araba'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen Filmimin Hikâyesi yarışmasında 'Kırmızı Araba' ile birinci olan Asya Şahin, hikâyesini Ali Tanrıverdi ile birlikte filme çekti

Asya Şahin'den 'Kırmızı Araba'
Hayaline kavuştu
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HABERTURK.COM

Çocukların sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinema kültürü edinmeleri ve yedinci sanat dalına ilgilerinin artması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 17'nci kez gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali'nin 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasıyla bir öğrenci daha hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Yarışmada 'Kırmızı Araba' hikâyesiyle birincilik ödülünü kazanan Asya Şahin, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi ile birlikte filmini çekti. TÜRSAK Vakfı'nın desteği ile ilk yönetmenlik ve başrol oyunculuğu deneyimini yaşayan Şahin, unutamayacağı bir çekim günü yaşadı.

Ali Tanrıverdi - Asya Şahin - Burhan G&uuml;n
Ali Tanrıverdi - Asya Şahin - Burhan Gün

Karikatürist ve Animasyon Yapımcısı Varol Yaşaroğlu başkanlığında; senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi, yazar ve psikiyatrist Cem Mumcu, oyuncu Ceren Benderlioğlu, CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu'ndan oluşan 'Filmimin Hikâyesi'nin ana jüri üyeleri tarafından 23 Nisan'da gerçekleştirilen ödül töreninde 'Kırmızı Araba' adlı hikâyesiyle birinci seçilen Asya Şahin, en mutlu ve heyecanlı günlerinden birini yaşadı. 'Çakallarla Dans' serisinin senaryo yazarlığını Murat Şeker ile birlikte üstlenen; 2019'da ilk yönetmenlik deneyimi olan 'Amacı Olmayan Grup' ile imza atan senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi'nin yardımıyla filmini çeken; oyuncu Beste Bereket ile de başrolde oynayan Asya Şahin, keyifli bir set deneyimi yaşadı. Kırmızı Araba filminin başrolünde yer alan bir diğer isim ise TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, yapımcı ve avukat Burhan Gün oldu.

Asya Şahin - Beste Bereket - Ali Tanrıverdi - Murat Şeker - Selahattin Sancaklı
Asya Şahin - Beste Bereket - Ali Tanrıverdi - Murat Şeker - Selahattin Sancaklı

Büyük ödül olan dizüstü bilgisayarı kazanmanın yanı sıra hikâyesini de filme çekme deneyimi yaşayan Asya Şahin mutluluğunu paylaştı. TÜRSAK Vakfı'nın çocukların hayal gücünü geliştiren ve destekleyen bir vakıf olduğunu belirterek 17'nci Çocuk Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen atölyelerin de kendisinin yazma becerisinin ilerlemesi açısından çok değerli olduğunu ifade ederek "Hikâyemdeki eksiklikleri atölyeler sayesinde düzeltebildim" dedi. Birinci olduğunu öğrendikten sonra çok mutlu olup heyecanlandığını söyleyen Şahin, bunun kendisi için bir rüya olduğunu sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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