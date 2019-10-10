Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri

Asya Taşkın Sen Anlat Karadeniz dizisinde Gülendam karakterini canlandırıyor. Gülendam eskiden Fikret’in aşık olduğu kadın ve eski sahnelerde görülen genç bir gazino şarkıcısı. Fikret’e sevmeyi öğreten kadın aslında Vedat’ın da annesidir. Çünkü Vedat’ın babası Fikret’in elinden sevdiği kadın Gülendam’ı almış. Peki Sen Anlat Karadeniz’de Gülendam kimdir, gerçek adı bilgileri nelerdir? Yeni oyuncu güzelliği ile herkesi etkileyecektir eminiz. Bizde yeni oyuncu hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşarak merakınızı gidermek istedik.

Sen Anlat Karadeniz dizisi Gülendam rolüyle katılan oyuncu Asya Taşkın 2000 (19 yaşında) yılında Kocaeli’ de dünyaya gelmiştir. Henüz 9 yaşında iken Akasya Durağı isimli dizide rol alarak oyunculuk hayatına giriş yapmıştır.

Asya Taşkın daha sonra 2013 yılında Küçük Gelin dizisinde Pelin karakterini canlandırmıştır. Dizinin başrol oyuncusu olan Çağla Şimşek ile benzerliği ile gündem olmuştu bir dönem. Küçük Gelin dizisinde de abla kardeşi oynayan Asya Taşkın gerçekten birbirlerine abla kardeş kadar benziyorlardı fakat gerçekte kardeş değillerdi. Diziyi izlemiş olanlar bu benzerliği bilirler.

Asya Taşkın, Küçük gelin dizisinin ardından Arka Sokaklar, Sultan, Gölgedekiler ve 2018 yılında da Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. En son Sen Anlat Karadeniz isimli dizide Gülendam karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. 2017 yılında Eti Sosyal Proje Reklam filminde yer aldı. Sen Anlat Karadeniz Dizisinde kısa bir rol üstlenen Asya Taşkın 2019 yılında ise ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisine transfer olmuştur.

Boyu 1.64 cm, kilosu 51, göz rengi yeşil, saç rengi ise Kumral’dır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Şu an özel hayatında bir sevgilisi yok.

Genç ve güzel oyuncu Asya Taşkın 2009 yılında Kocaeli Bölge Tiyatrosundan eğitim almış ve 2015 ve 2016 yıllarında ise Kural Akademi Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Pınar Tank Casting Director & Management ‘e bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fikret’in gençlik yıllarındaki sevgilisi, Vedat’ın Annesidir. Vedat’ı büyüten babası Gülendam’ı Fikret’in elinden almıştır. Aynı zamanda Gülendam gazinoda çalışan bir şarkıcısıdır. Gülendam karakterinin dizide seslendirdiği Deniz Seki’den dinlediğimiz ‘ölsen de bir kalsan da bir’ şarkısıydı. Şarkının sözlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Gülendam’ın söylediği Ölsen de Bir Kalsan da şarkısı sözleri;

Nasıl da değiştin bilmem

Sanki sen değildin

Aşk uğruna ölmekten bahseden

Mektupların da olmasa

Kendimden şüphe duyardım

Yanılan ben miyim diye

Şiirlerin olmasa

Aklımı oynatırdım

İnanamazdım gözlerine

Ne yazık

Ne yazık ki gerçek bu

Ölsem de bir kalsam da bir

Senin için yok hiçbir farkı