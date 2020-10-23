At kestanesi bitkisinin özünden yapılan bir yağ olarak tanımayabiliriz. At kestanesini yağı daima doğal ve sağlıklıdır. Eczanelerde ve aktarlarda bu yağı rahatlıkla bulabilirsiniz.

At Kestanesi Kreminin Faydaları Nelerdir?

Cilde canlılık vererek daha taze görünmesini sağlar. Ayrıca kırışıklıkları yok eder.

İshal, ateş ve prostat büyümesinde etkili, kalıcı sonuç almanız mümkün.

At kestanesi kremi, kan dolaşımını hızlandırır.

Cildi daha sıkı ve gergin yapar, bu sayede gözeneklerde kapanır.

Kılcal damar varislerini yok eder. Özellikle yüzde bulunan damar görünümünü yok eder.

Romatizmalı hastalıklara iyi gelmektedir.

Saç dökülmesini engeller ve saçı besleyerek daha sağlıklı olması sağlar.

Düzenli kullanıldığında sivilceleri yok eder.

Vücudunuzda bulunan açık yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Cildimizde bulunan sarkmaları engeller

Soğuk algınlığında göğse sürüldüğünde rahatlama sağlamaktadır.

Sırt, boyun, eklem ağrısı ve incinme durumlarında rahatlıkla kullanılabilir.

Günümüzde botoks etkisi veren pek çok kremde at kestanesi bulunmaktadır.

Güneş lekelerine karşı etkisi çok büyüktür

Varislerdeki etkisi varis çoraplarından daha büyüktür.

Hemoroid tedavisinde kullanılır.

Kas ağrılarında, damar ağrılarında son derece etkilidir.

Göz altı ve çevresi ve boyun kırışıklıklarına iyi gelir, cildi gerer ve hücre yenilenmesini hızlandırır.

At Kestanesi Kremi Hangi Rahatsızlıklara İyi Gelir?

Kullanım alanı çok geniştir. Şu şekilde kısaca sıralayacağız:

Varis, basur, hemoroid, damar sertleşmesi sorunlarında kullanılan at kestanesi kremi bütün damar serleşmesi sorunlarında kullanılmaktadır.

İshal ve ateş sorunları etkili bir biçimde yok eder.

Sürüldüğü bölgede kan dolaşımını hızlandırır

Egzama, kaşıntılı egzama,

Regl ağrısı

At Kestanesi Krem Nasıl Kullanır?

Eğer bu kremi varisli bölgede kullanacaksanız, at kestanesi kremini; günde 2 defa masaj yapar şekilde sorunlu bölgeye yedirerek sürmeniz yeterlidir. Düzenli kullanıldığında varislerin yok olduğunu görmeniz mümkün.

Cildinizde şişen bölgelere; gün içerisinde 2 defa sürebilirsiniz. Ayrıca, boyun ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, olan bölgede uygulayabilirsiniz.