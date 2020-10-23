At kestanesi bitkisinin özünden yapılan bir yağ olarak tanımayabiliriz. At kestanesini yağı daima doğal ve sağlıklıdır. Eczanelerde ve aktarlarda bu yağı rahatlıkla bulabilirsiniz.
At Kestanesi Kreminin Faydaları Nelerdir?
- Cilde canlılık vererek daha taze görünmesini sağlar. Ayrıca kırışıklıkları yok eder.
- İshal, ateş ve prostat büyümesinde etkili, kalıcı sonuç almanız mümkün.
- At kestanesi kremi, kan dolaşımını hızlandırır.
- Cildi daha sıkı ve gergin yapar, bu sayede gözeneklerde kapanır.
- Kılcal damar varislerini yok eder. Özellikle yüzde bulunan damar görünümünü yok eder.
- Romatizmalı hastalıklara iyi gelmektedir.
- Saç dökülmesini engeller ve saçı besleyerek daha sağlıklı olması sağlar.
- Düzenli kullanıldığında sivilceleri yok eder.
- Vücudunuzda bulunan açık yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
- Cildimizde bulunan sarkmaları engeller
- Soğuk algınlığında göğse sürüldüğünde rahatlama sağlamaktadır.
- Sırt, boyun, eklem ağrısı ve incinme durumlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- Günümüzde botoks etkisi veren pek çok kremde at kestanesi bulunmaktadır.
- Güneş lekelerine karşı etkisi çok büyüktür
- Varislerdeki etkisi varis çoraplarından daha büyüktür.
- Hemoroid tedavisinde kullanılır.
- Kas ağrılarında, damar ağrılarında son derece etkilidir.
- Göz altı ve çevresi ve boyun kırışıklıklarına iyi gelir, cildi gerer ve hücre yenilenmesini hızlandırır.
At Kestanesi Kremi Hangi Rahatsızlıklara İyi Gelir?
Kullanım alanı çok geniştir. Şu şekilde kısaca sıralayacağız:
- Varis, basur, hemoroid, damar sertleşmesi sorunlarında kullanılan at kestanesi kremi bütün damar serleşmesi sorunlarında kullanılmaktadır.
- İshal ve ateş sorunları etkili bir biçimde yok eder.
- Sürüldüğü bölgede kan dolaşımını hızlandırır
- Egzama, kaşıntılı egzama,
- Regl ağrısı
At Kestanesi Krem Nasıl Kullanır?
- Eğer bu kremi varisli bölgede kullanacaksanız, at kestanesi kremini; günde 2 defa masaj yapar şekilde sorunlu bölgeye yedirerek sürmeniz yeterlidir. Düzenli kullanıldığında varislerin yok olduğunu görmeniz mümkün.
- Cildinizde şişen bölgelere; gün içerisinde 2 defa sürebilirsiniz. Ayrıca, boyun ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, olan bölgede uygulayabilirsiniz.
- Damar tıkanıklığı var ise; bu kremi sorunlu bölgeye iyice masaj yapar şekilde yedirmeniz yeterlidir. Mentollü içeriği ayrıca rahatlık hissi de vermektedir.
- Kemik kırılması, bilek burkulması, incinme gibi durumlarda eklem yerlerine sürülerek etki eder
- Sıtma ve dizanteri hastalıklarıyla savaşır.
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