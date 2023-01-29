Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2022-2023 akademik takvimi ile ATA AÖF bütünleme tarihleri

ATA AÖF bütünleme tarihleri için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Final sınavlarının sona ermesinin ardından gözler ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerine çevrildi. Öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyorlar. İşte 2022-2023 akademik takvimi ile ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ATA AÖF bütünleme (büt) tarihleri: 2022-2023 akademik takvimi ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, kimler girebilir?

    Ata AÖF güz dönemi final sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Final sınavlarının geride kalmasıyla geçme noutunun altında kalan öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerini sorgulamaya başladı. Bütünleme sınavına finallerden "FF, DD ve DC" notu alan ve final sınavına giremeyen öğrenciler katılabilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF bütünleme tarihleri...
  • ATA AÖF bütünleme (büt) tarihleri: 2022-2023 akademik takvimi ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, kimler girebilir?

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

    ATA AÖF bütünleme sınavı üç farklı oturum şeklinde yapılacak. Üniversiteden yapılan açıklamada birinci oturumun 11 Şubat saat 09.30’da, ikinci oturumun 11 Şubat saat 14.00’da üçüncü ve son oturumun ise 12 Şubat 09.30’da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.  
  • ATA AÖF bütünleme (büt) tarihleri: 2022-2023 akademik takvimi ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, kimler girebilir?

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

    Bütünleme sınavına ait sınav giriş belgelerinin oturumlar başlamadan bir hafta önce paylaşılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.
  • ATA AÖF bütünleme (büt) tarihleri: 2022-2023 akademik takvimi ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, kimler girebilir?

    BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ

    Atatürk Üniversitesi bahar yarıyılı sınav ve kayıt takvimini açıkladı. Buna göre ders kayıtları 13-17 Şubat, mazeretli kayıtlar ise 20-24 Şubat tarihlerinde yapılacak. 

    Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.