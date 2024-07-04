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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, bütünlemeye kimler girebilir?

        ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

        ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünlemelerine sayılı günler kala, sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF bütünleme tarihlerini haberimizde derledik. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 23:52 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:54
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        ATA AÖF bütünlemeleri için geri sayım başladı. ATA AÖF sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine sunuldu. ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi 'obs.atauni.edu.tr' adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, "2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, ATA AÖF bütünlemesine kimler girebilir?" İşte ATA AÖF bütünleme tarihleri...

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları 6-7 Temmuz günlerinde üç oturumda uygulanacak. İlk oturum saat 09:30'da, ikinci oturum 14:00'de, üçüncü oturum ise saat 09:30'da yapılacak.

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini obs.atauni.edu.tr adresinde yer alan 'Duyurular' kısmından görüntüleyebiliyor.

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        Ardından 24 Ağustos gününde mezuniyet üç ders sınavı gerçekleştirilecek.

        ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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