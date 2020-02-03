ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından erişime açıldı. Öğrenciler sınav öncesinde soruların cevap anahtarlarına ulaşabilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SORU VE CEVAPLARI
ATA AÖF bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır.
Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.
Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 05 Şubat 2020 Çarşamba saat 17:00'a kadar bize iletebilirler.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, sınavdan 1-2 hafta sonra ATA AÖF öğrenci otomasyonundan açıklanıyor.
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