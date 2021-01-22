ATA AÖF sınavı 15 Ocak'ta son bulmasının ardından "ATA AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" Soruları araştırılıyor. Gözler Erzurum Üniversitesi'ne çevrilmiş durumda. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Pazartesi (18 Ocak 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA ÖAF sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden bir duyuru yapılmış değil. Bir önceki sınav 11 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 22 Aralık'ta ilan edilmişti. ATA AÖF sınav sonuçlarının da en geç 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda final sınavının sonuçlarının 26 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamada, ” Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

DERS GEÇME SINIRI KAÇ OLDU?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.