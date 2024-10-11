Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 akademik takvimine göre ATA AÖFmazeretli kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple ‘’ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. ATA AÖF güz dönemi mazeretli ders kayıtları, kayıtlı olunan programa ait materyal ücretinin ödenmesi ve ders seçimlerinin yapılmasıyla tamamlanacak. İşte 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücretleri…