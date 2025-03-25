ATA AÖF sınav tarihleri 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vizeleri için bekleyiş sürerken, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. 3 oturum şeklinde uygulanacak ara sınavlar öncesinde ATA AÖF sınav takvimi belli oldu. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF ara sınav takvimi...
ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi mercek altına aldı. ATA AÖF sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime sunulmaktadır. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte ATA AÖF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih...
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak.
ATA AÖF bahar dönemi vizesi ilk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum ise 6 Nisan saat 09:30'da gerçekleşecek.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime sunulması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30
II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00
III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 31 Mayıs 2025
II.Oturum 31 Mayıs 2025
III.Oturum 01 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 05 Temmuz 2025
II.Oturum 05 Temmuz 2025
III.Oturum 06 Temmuz 2025