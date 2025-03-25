ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi mercek altına aldı. ATA AÖF sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime sunulmaktadır. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte ATA AÖF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih...